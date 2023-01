Napoli bestia nera Juve, settimana da dimenticare quella bianconera

Napoli-Juve e una settimana da dimenticare per il mondo bianconero. In appena cinque giorni si sono disputate tre gare tra partenopei e Juventus, e in tutte e tre le occasioni a vincere sono stati gli azzurri. In mezzo l'eclatante debacle in Serie A da parte degli uomini di Massimiliano Allegri, ma prima e dopo sono state le due squadre under 19 ad affrontarsi, sia in coppa che in campionato.