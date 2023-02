Juventus, Hasa e l'idolo Modric: i sogni del 10 della Primavera

"La maglia numero 10 della Juve deve essere indossata, non ritirata. È bello che tutti i bambini possano sognare di giocare con una maglia che in 113 anni è stata vestita da grandissimi campioni. La Juve c'è stata, c'è e ci sarà sempre". Ricordi e parole di un certo Alessandro Del Piero dopo il suo addio alla Juve . Proprio quel numero, il sogno di tutti. Indossare quella maglia con quei colori per inseguire le orme dei grandi campioni. Dalla prima squadra alla Primavera, il dieci agli ordini di Montero è Luis Hasa , lui che incarna alla perfezione il dna bianconero. Cresciuto nel settore giovanile sin da piccolo e arrivato alle porte della Next Gen di Brambilla (con la convocazione contro la Virtus Verona). Una crescita importante per il classe 2004 con l'Idolo Modric come punto di riferimento e l'azzurro dell'Italia a rendere colorato il suo futuro.

Hasa, la Juve e il Dna bianconero

Luis Hasa 19 anni, di cui 11 passati nel settore giovanile della Juventus. I bianconeri sono stati i più lesti a seguirlo e portarlo nel proprio quartier generale. Da Asti a Torino, un tragitto non troppo complicato e la scelta di partire direzione Vinovo. Qualità e talento affinato anno dopo anno fino all'arrivo in Primavera. Un salto di categoria arrivato anche in anticipo visto il suo esordio con l'U19 a 16 anni. Trequartista per capacità di visione, esterno per dribbling e velocità, centrocampista centrale per tempi e qualità. Un mix di carattersitiche che lo rendono duttile e imprescindibile per lo scacchiere di Montero.

Il suo lavoro in questi anni l'ha portato a crescere sono tanti punti di vista e ora sta risultando anche decisivo sotto porta. Dopo due anni di apprendistato al fianco di compagni più grandi, sta mettendo a frutto la sua crescita. Esponenziale sin qui, fatta di giocate e gol importanti soprattutto in Youth League. Otto le reti complessive in stagione, ultima quella su rigore contro l'Empoli che ha dato il là alla vittoria bianconera, con quattro assist. Visione e concretezza, Hasa è un giocatore pratico: il classico numero 10. Il classe 2004 sogna e studia da grande, bussa alla porta della Next Gen e Brambilla lo osserva.

Dalla Juve all'Italia e l'idolo Modric

Parlando di numeri dieci non è difficile pensare a chi si possa ispirare il classe 2004. Luis Hasa studia Modric. Un punto di riferimento mondiale, quello che il bianconero sogna di raggiungere con l'azzurro dell'Italia. Anche in Nazionale è il punto di riferimento della squadra e con l'U19 si sta ritagliando uno spazio davvero importante. Il tempo è dalla sua parte, ma Hasa ha le idee chiare: "La Nazionale maggiore è un mio obiettivo, ma è presto per pensarci". Consapevolezza nei propri mezzi e obiettivi chiari: il talento classe 2004 spinge la Juventus Primavera. Il presente dice Hasa, ma il futuro è ancora tutto da scrivere e sarà a tinte bianconere con sprazzi d'azzurro.