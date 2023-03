Juve-Torino Primavera, Montero come Allegri: l'andata, la rimonta e voglia di bis

A Torino quando si parla di derby non si può vivere un'atmosfera come le altre. Juventus-Torino è la partita più sentita dalla piazza e tante sono le battaglie giocate all'ombra della Mole. Un match da segnare con un cerchio rosso sul calendario, per i grandi così come per la Primavera . Dopo il derby dell'Allianz disputato dalla squadra di Allegri , e vinto proprio dai bianconeri, è tempo per la sfida contro i granata anche per la formazione di Montero .

Juventus-Torino, cresce l'atttesa per il derby Primavera

Una partita importante, sentita, tra le due squadre e che i ragazzi bianconeri stanno preparando con tanta concentrazione. Per venerdì 10 marzo ore 18 è fissato il fischio d'inizio della contesa dell'U19. Poche ore dunque e poi sarà battaglia tra i ragazzi di Montero e quelli di Scurto, separati da un solo punto in classifica. Bianconeri a 39 e granata a 38, giusto per mettere ancor più pepe alla sfida di Vinovo. Emozioni da vivere e che già all'andata ci avevano riservato un match a dir poco spettacolare. Al 45' il Torino conduceva per 3-1, ma poi l'ingresso di Yildiz scombinò i piani granata e in pieno recupero furono i bianconeri a festeggiare i tre punti in rimonta.

Da una parte la voglia di bissare il successo dei grandi, dall'altra quella di trovare una rivincita che vorrebbe anche dire sorpasso in classifica. C'è tutto per assistere a un'altra grande partita tra le due squadre e questo grazie anche alla qualità dei ragazzi in campo. Tanti quelli in casa bianconera che nell'ultimo periodo stanno trascinando la squadra di Montero ai vertici del campionato. Tre vittorie e due pareggi, oltre alla crescita di vari giovani come Yildiz, Boende, Turco e Hasa - giusto per citarne alcuni - per Montero. Periodo meno favorevole per i ragazzi di Scurto con due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre uscite. Il derby è storicamente una partita a parte, capace di regalare stimoli e magari dare uno slancio ulteriore al finale di campionato. Montero di derby ne ha giocati diversi in Serie A, nei tempi da calciatore, e la sua esperienza è pronto a trasmetterla anche alla sua squadra. Dalla rimonta dell'andata alla vittoria di Allegri: cresce l'attesa per il derby Primavera tra Juventus e Torino.