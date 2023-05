Juve Primavera, Yildiz carica playoff: il messaggio social

La Juventus Primavera ha vinto una partita fondamentale contro il Napoli . I tre punti, arrivati nel finale con la rete decisiva di Citi , hanno permesso a Montero di staccare il Frosinone in classifica ed essere in solitaria al sesto posto. Da qui alla fine del campionato mancano tre partite e già mercoledì 17 ci sarà un nuovo turno che potrebbe dare ulteriori risposte in ottica playoff. A caricare l'ambiente ci ha pensato anche il solito Yildiz .

Juventus Primavera, le parole di Montero

Juve Primavera, carica Yildiz

Kenan Yildiz è tornato al gol con la Primavera dopo il periodo passato con la Next Gen nell'ultimo mese di campionato. Le sue giocate e il suo talento sono un prezioso aiuto per la squadra e per Montero, perché per ricnorrere l'obiettivo playoff serve eccome anche il turco. Il classe 2005 al triplice fischio non ha perso tempo e dopo l'esultanza alla Del Piero con la linguaccia verso la telecamera, ha voluto caricare i compagni e l'ambiente con un messaggio sui social. "Obiettivo chiaro. Questa squadra continuerà a combattere". Poche parole ma significative, ora la testa alla trasferta col Frosinone.