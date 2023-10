Primavera, l'Inter frena con la Samp. Sassuolo tris alla Roma

Il campionato Primavera è sceso in campo per la 6a giornata e le gare del sabato si sono aperte e chiuse con gol ed emozioni. Da Sassuolo a Monza perché sono state le due partite più combattute e vivaci di questo sabato pomeriggio. Ad aprire le danze è stata la vittoria dei neroverdi al Ricci contro la Roma e quella della Fiorentina in esterna a Frosinone. L' Inter è fermata sul pari dalla Sampdoria, un punto a testa anche per Verona ed Empoli. A chiudere è stata la vittoria del Cagliari in terra lombarda.

Fiorentina, prima vittoria. Sassuolo-Roma, gol ed emozioni

La Fiorentina di Galloppa ha trovato la prima vittoria in campionato contro il Frosinone. Un successo esterno molto importante per i viola per portare morale alla squadra. Spaggiari a 5' dalla fine è riuscito a mettere il pallone alle spalle di Avella per tre punti d'oro. Luna park di emozioni, invece, al Ricci tra Sassuolo e Roma. Pronti, via ed è stata la formazione di Bigica a trovare il vantaggio con Neophytou. Sono passati 10' prima del pari giallorosso con Mannini. Gli emiliani, però, sono riusciti con Russo su rigore e Knezovic a portarsi sul doppio vantaggio, prima di vederlo accorciare da Graziani nel finale di prima frazione. Nella ripresa il tabellino non è cambiato: tre punti al Sassuolo e aggancio in classifica a 10 punti.

L'Inter nel lunch match delle ore 13 non è andata oltre l'1 a 1 contro la Sampdoria. E' successo tutto nella ripresa con Polli a portare avanti i blucerchiati e poi nel finale è Sarr, convocato nelle scorse settimane anche in prima squadra da Inzaghi, su rigore a firmare il pareggio finale. Nerazzurri al momento sono volati in vetta alla classifica aspettando la partita del Milan. Poche emozioni, invece, nella partita tra Verona ed Empoli che è terminata con il risultato di 0 a 0: azzurri terzi a 11 punti. A chiudere la giornata è stata la partita tra Monza e Cagliari, con i sardi che sono riusciti a portare a casa i tre punti. A segno per i rossoblù Vinciguerra (doppietta), Konate su rigore e Achour l'ha chiusa nel finale. Ai biancorossi non sono bastati due gol di Lupinetti per evitare la sconfitta.

RISULTATI