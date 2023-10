Diretta Lazio-Juventus Primavera ore 13: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Tre sconfitte nell ultime tre gare disputate: Montero è alla ricerca della svolta per invertire il senso di marcia. Dopo un inizio positivo sono arrivate soltanto risultati negativi: Empoli, Milan e l'ultima col Verona con una media di tre gol subiti a partita. Sistemare la fase difensiva è stato il primo lavoro del tecnico bianconero in vista della prossima sfida contro la Lazio, reduce dalle fatiche europe in Youth League. Le note positive in casa bianconera è stato l'esordio di Anghelé con la Next Gen, altro segnale di un progetto che funziona al di là dei risultati.