Archiviato il pareggio spettacolare contro il Lecce, la Juventus Primavera è pronta a rimettersi in marcia alla ricerca di una vittoria che manca da troppo. Nella gara valida per l’ottava giornata del campionato Primavera 1, i bianconeri saranno di scena sul campo del Monza , con l’intento di dare maggiore continuità a un cammino ancora troppo disomogeneo. Il successo nel derby d’Italia contro l’Inter aveva rilanciato entusiasmo e fiducia nel gruppo guidato da mister Padoin , ma ora serve confermare la crescita anche lontano da casa. Di fronte ci sarà un Monza solido, reduce dal pareggio con il Milan e attualmente due punti sopra in classifica. Un match che vale tanto soprattutto per riportarsi vicino alla zona playoff, ma soprattutto un’occasione per testare la personalità e la solidità mentale dei giovani bianconeri.

13:41

PAREGGIA LA JUVENTUS

39' - Ottima azione dalla sinistra della Juventus: Finocchiaro serve Biggi che protegge e scarica per Tiozzo che con un destro potente e di prima intenzione trova l'angolino basso e riporta tutto in parità.

13:37

Pericolosa la Juventus

36' - Leone si accentra e lascia partire un tiro velenoso con il mancino, Strajnar è costretto a un grande intervento per dire di no all'esterno della Juve.

13:32

Occasione Juve con Finocchiaro

31' - Pericolosa la Juve con la ripartenza di Finocchiaro, bellissimo il pallone in mezzo per Biggi ma Strajnar e il compagno riescono ad anticipare l'attaccante liberando in angolo.

13:28

Biggi anticipato al momento del tiro

28' - Tiozzo prova a mettere in apprensione la difesa del Monza e mette al centro un bel cross, Biggi prova ad avventarsi sul pallone ma viene anticipato dal difensore che concede un angolo.

13:23

Juve imprecisa dopo lo svantaggio

22' - Con il gol i padroni di casa hanno preso fiducia, la Juve non riesce a uscire dalla propria metà campo e spesso è imprecisa nei passaggi.

13:18

Occasione Juve

17' - La Juve prova subito a trovare il pari: iniziativa offensiva di Verde, il difensore serve un bel pallone a Finocchiaro ma il suo destro è deviato in angolo da Strajnar.

13:14

Monza in vantaggio

13' - GOL MONZA! Bagnaschi mette al centro un bel cross, Mout si inserisce bene e con un colpo di testa supera Huli per l'1-0 dei brianzoli.

13:12

Grande equilibrio a Monzello

10' - Grande equilibrio in questa prima fase. Pochi sussulti con le due squadre in una fase di studio attenta per cercare di trovare gli spazi giusti per colpire.

13:08

I bianconeri reclamano un rigore

6' - Sulla battuta del calcio d'angolo di Finocchiaro, il pallone arriva in area e poi viene liberato dalla difesa. I giocatori della Juve, però, protestano per un tocco di mano da parte dei brianzoli, tutto regolare per Diop che lascia proseguire.

13:06

Juve in pressione

4' - Biggi lavora un bel pallone sulla destra, copre bene e poi si guadagna un corner. Buon avvio dei bianconeri in costante pressing offensivo.

13:01

Iniziato il match

1' - Iniziata la sfida a Monzello, primo pallone per la Juve. L'arbitro Diop ha dato il via alla gara.

12:54

Squadre in campo

Le due squadre intanto stanno entrando sul terreno di gioco, fra pochi minuti il fischio d'inizio del match tra Monza e Juventus.

12:41

Monza, le scelte ufficiali di Brevi

Oscar Brevi ha scelto il suo undici per sfida la Juventus, qualche cambio rispetto all'ultima gara pareggiata contro il Milan: fuori Zanni e Azvaros, dentro Scaramelli e Bagnaschi.

Monza (3-5-2): Strajnar, Villa, Albé, De Bonis; Bagnaschi, Diene, Ballabio, Mout, Attinasi; Scaramelli, Fogliaro. All. Brevi

12:30

Juve, le scelte ufficiali di Padoin

Padoin ha scelto gli undici titolari per la sfida contro il Monza: fuori Elimoghale, Boufandar e anche Lopez Comellas, Verde al centro della difesa con la fascia da capitano al braccio.

Juventus (4-3-2-1): Huli, Bamballi, Verde, Rizzo, Contarini; Tiozzo, Mazur, Milia; Finocchiaro, Leone; Biggi. All. Padoin

12:24

Primavera 1, i risultati parziali della mattina

L'ottava giornata del campionato Primavera 1 è iniziata alle 11 con due gare e risultati parziali, in questo momento, vedono l'Inter avanti in casa contro il Napoli per 2-0 con le reti di Iddrissou e Zouin. In campo anche il Torino di Baldini che sta perdendo tra le mura amiche con Frosinone, rete di Mboumbou a inizio ripresa.

12:15

Verde, l'esperienza Mondiale prima del ritorno alla Juve

Tra i giocatori tornati a disposizione di Padoin c'è: Francesco Verde. Durante il Mondiale U20 con l'Italia, il difensore classe 2007 ha avuto l'occasione di acquisire un'esperienza importante con gli azzurrini in Cile chiamato da Nunziata assieme a Okoro, attaccante della Next Gen. Per lui due gare da titolare contro l'Argentina e gli Usa agli ottavi di finale, ma è subentrato nel finale al posto di Natali anche nella gara contro l'Australia, prima del girone.

12:00

Precedenti in grande equilibrio

Il bilancio dei precedenti tra le formazioni Primavera di Monza e Juventus è perfettamente in equilibrio, a testimonianza di una gara da prendere sempre con le pinze per i bianconeri. In totale si contano quattro confronti ufficiali: due pareggi e una vittoria per parte. I primi due incroci in campionato si sono conclusi in parità, risultati che hanno evidenziato un sostanziale equilibrio tra le due squadre. Nella scorsa stagione, però, le gare hanno preso direzioni opposte. All’andata, la Juventus ha dominato a Vinovo imponendosi con un netto 4-0, mostrando tutto il proprio potenziale offensivo. Al ritorno, però, il Monza ha risposto con personalità, vincendo 3-1 davanti al proprio pubblico e ristabilendo l’equilibrio nei confronti diretti.

11:46

Il 3-1 è un risultato ricorrente per la Juve

A osservare le prime sette giornate giocate nel campionato Primavera 1 c'è un risultato molto ricorrente per la Juve di Padoin, ovvero il 3-1. Un risultato spesso non proprio positivo visto che tre sconfitte sono arrivate in questo modo e l'unica vittoria è quella esterna contro l'Inter. Un dato comunque particolare e che i bianconeri vogliono portare a loro favore per iniziare a dare segnale. Sicuramente il lavoro più grosso da fare per il tecnico è quello della fase difensiva per cercare di dare più equilibrio alla squadra e subire anche meno: 15 i gol subiti in sette giornate.

11:32

La Juve a Monza alla ricerca della propria identità

La Juventus Primavera di Simone Padoin è ancora alla ricerca della propria identità. Con un bilancio di tre sconfitte, due vittorie e due pareggi, i giovani bianconeri faticano a trovare continuità in un campionato competitivo e ricco di insidie. La squadra, rinnovata rispetto alla scorsa stagione, sta pagando dazio all’inesperienza, ma mostra segnali incoraggianti. La recente vittoria in casa dell’Inter e il pareggio rocambolesco contro il Lecce a Vinovo hanno evidenziato carattere e potenziale. Ora, però, serve fare un ulteriore passo in avanti. L'impegno contro il Monza rappresenta un banco di prova cruciale per testare i progressi fatti e restare agganciati al treno playoff, attualmente distante cinque punti. Padoin lavora intensamente per dare certezze e una chiara identità di gioco ai suoi ragazzi.

