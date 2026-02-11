Inter-Juve Primavera, diretta: risultato in tempo reale, in palio la semifinale di Coppa Italia

Una settimana ricca di derby d'Italia. Non solo la sfida tra Spalletti e Chivu nel fine settimana, ora Juventus e Inter Primavera si ritrovano di fronte, stavolta in Coppa Italia, in una sfida che vale l’accesso alla semifinale. Dopo il 3-1 rifilato al Verona . La Primavera bianconera arriva all’impegno forte di un buon momento in classifica, a una sola lunghezza dalla zona playoff. In campionato, la Juventus ha avuto la meglio in entrambe le occasioni contro i nerazzurri: 3-1 a fine settembre in trasferta e 2-0 a Vinovo nel ritorno del mese scorso. Numeri che alimentano fiducia in vista di un confronto che si annuncia equilibrato e intenso.

15:58

Le dichiarazioni di Padoin

"Sarà sicuramente un bellissimo momento per tutti noi giocare una partita così importante, soprattutto per i ragazzi. Ci si gioca l'accesso alla semifinale. Quindi adesso c’è da rimboccarsi le maniche e vedere questa sfida come un ulteriore banco di prova contro una squadra, secondo me, tra le tre più forti del campionato. Noi, in ogni caso, guardiamo a questa partita con fiducia, dettata anche dal momento felice a livello di prestazioni e di risultati. Dobbiamo continuare così" - così Padoin ha caricato l'ambiente.

15:45

Juve, Durmisi show con il Verona

La squadra di Padoin è ritornata alla vittoria nell'ultimo turno di campionato, grazie anche alla bella prestazione di Durmisi, autore di una doppietta e di un'esultanza alla Pio Esposito, tutto muscoli. Successo che ha rimesso in corso i bianconeri per i playoff.

15:35

Dove vedere la partita

Il fischio d'inizio del match è previsto alle ore 18:30. La sfida sarà trasmessa in diretta su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e anche in streaming sul sito dell'emittente, sull'app scaricabile gratuitamente per tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.com.

15:30

Inter-Juve, le probabili formazioni

Queste le possibili scelte di Carbone e Padoin:

Inter (4-3-1-2): Farronato; Della Mora, Nenna, Peletti, Marello; Vukoje, La Torre, Zarate; El Mahboubi; Kukulis, Mancuso. All. Carbone

Juventus (3-4-2-1): Huli; Rizzo, Montero, Verde; Leone, Keutgen, Vallana, Contarini; Finocchiaro, Tiozzo; Pugno. All. Padoin

Konami Football Centre - Milano