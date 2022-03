Salernitana, è pari col Sassuolo. Lo Spezia mette ko il Cagliari

La Salernitana ferma il momento magico del Sassuolo (tre vittorie di fila) con Bonazzoli e Djuric , che salva Nicola con un colpo di testa perfetto all'81' e scrive sul tabellino il 2-2 finale. I neroverdi vanno sotto ma ribaltano tutto con Scamacca e Traoré , poi il rosso a Raspadori complica i piani di Dionisi e Djuric non perdona. Per i granata è il quinto pareggio nelle ultime sei che porta a 16 i punti in classifica, sempre all'ultimo posto. Nell'altra partita della 29esima giornata, la sfida per la salvezza va allo Spezia che evita la quinta sconfitta consecutiva e si prende tre punti pesantissimi contro il Cagliari , tornando al successo che mancava dal 23 gennaio. Nonostante il rigore sbagliato nel primo tempo da Verde e parato da Cragno, la squadra di Thiago Motta si difende bene e con Erlic e Manaj firma il 2-0 , portandosi a 29 punti, a +5 sul Cagliari quartultimo.

Sassuolo in dieci, Djuric salva la Salernitana

Parte bene la Salernitana, all'8' è già avanti: il Sassuolo perde palla a centrocampo in uscita, riparte Verdi, tacco per liberare al cross Ruggeri che pesca la testa di Djuric, Consigli non blocca un pallone semplice e se lo lascia sfuggire, Bonazzoli arriva e mette dentro il suo 7° gol in campionato (record personale). Al 12' Kastanos raddoppia con un bolide sotto la traversa, ma è fuorigioco. I neroverdi restano in partita e al 20' Scamacca non perdona: traversone da sinistra calibrato perfettamente da Kyriakopoulos e incornata vincente della punta di Dionisi (12° centro in A). È scattata la rimonta del Sassuolo che al 30' la completa con una super giocata di Traoré, che passa in mezzo a due con un dribbling e poi piazza all'angolino l'1-2 (3 gol e 1 assist nelle ultime cinque). Ripresa a ritmi più bassi, il Sassuolo controlla ma al 59' resta in dieci per il doppio giallo rimediato in due minuti da Raspadori. Frattesi sfiora il tris due volte ma Sepe e la traversa gli dicono di no, dall'altra parte invece Djuric prima lambisce il palo e poi pareggia all'81' con la sua specialità, il colpo di testa. Il 2-2 regge fino alla fine grazie anche all'ultimo e decisivo intervento di Consigli su Bonazzoli nel recupero.

