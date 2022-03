L'Atalanta passa a Bologna: gol al debutto per il baby Cissé

BOLOGNA - Una serata da favola per Moustapha Cissé, 18enne guineano pescato dall'Atalanta nell'Asd Rinascita Refugees e match-winner nel posticipo della 30ª giornata al Dall'Ara. 'Promosso' dopo i primo gol con la Primavera e mandato in campo da Gasperini nella ripresa, è stato proprio lui a stendere il Bologna (0-1) segnando al debutto in Serie A. Un gol pesantissimo, che consente alla Dea di riagganciare al quinto posto la Roma (vittoriosa poco prima nel derby con la Lazio) e di riportarsi a -8 dalla Juventus quarta in classifica ma (come i giallorossi) con una gara giocata in più rispetto ai bergamaschi. Secondo ko di fila invece per gli emiliani, che navigano senza troppe ansie a metà classifica ma nelle ultime quattro partite hanno raccolto solamente due punti.

Bologna-Atalanta 0-1: statistiche e tabellino Scalvini sul legno, Musso ipnotizza Orsolini Senza gli squalificati Bonifazi e Sansone, Mihajlovic ritrova però Theate in difesa mentre in attacco schiera Orsolini e Soriano a supporto di Arnautovic in un 3-4-2-1 speculare a quello dei bergamaschi. Sull'altro fronte è Muriel il punto di riferimento offensivo di Gasperini, alle prese con le indisponibilità di Toloi, Zapata, Zappacosta, Malinovskyi e Boga: alle spalle del colombiano ci sono Pessina e Koopmeiners mentre dietro trova spazio il giovane Scalvini. Dopo un avvio equilibrato è l'Atalanta a farsi minacciosa per prima: Muriel ruba palla a Medel, entra in area e serve Pessina il cui sinistro a rete viene murato provvidenzialmente da Theate (17'). È invece il palo a salvare il Bologna alla mezz'ora, quando Scalvini calcia colpo sicuro di sinistro colpendo però il legno (31') dopo una sponda aerea di Djimsiti, ma l'ultima chance prima del riposo è per i padroni di casa: ripartenza e filtrante di Arnautovic per Orsolini, che dribbla Demiral ma sulla conclusione mancina trova una grande risposta di Musso (43'). Serie A, la classifica