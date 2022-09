Napoli-Spezia 1-0: Raspadori spinge in vetta Spalletti

NAPOLI - Dalla goleada al 'corto muso', il Napoli di Luciano Spalletti continua a vincere . Dopo il 4-1 rifilato al Liverpool in Champions League basta invece l'1-0 per piegare lo Spezia al Maradona , scavalcare l'Atalanta e prendersi così la momentanea vetta della classifica. Una vittoria sofferta per gli azzurri del tecnico tosvano (espulso nel finale), trascinati nel primo tempo dall' ispiratissimo Kvaratskhelia (premiato prima del match come miglior giocatore di agosto in Serie A) che impegna a più riprese Dragowski. La squadra di Gotti tiene botta e nella ripresa sembra poter approfittare della stanchezza dei partenopei, reduci dalle fatiche europee, ma quando il pari sembra a un passo è Raspadori (al suo primo gol napoletano e fino a quel momento il peggiore in campo) a spezzare nel finale il tabù (due ko contro i liguri nei due unici precedenti in casa) e a regalare al Napoli tre punti d'oro in vista della trasferta scozzese nella tana dei Rangers e del successivo big-match contro il Milan a San Siro.

Turnover per Spalletti

Spalletti opta per il turnover (inizio in panchina per Kim, Lobotka e Zielinski) e nonostante l'assenza di Osimhen (ko e out per circa un mese) lascia inizialmente fuori Simeone: con Politano e Kvaratskhelia c'è allora spazio per Raspadori in attacco, con Elmas e Anguissa mezzali e Ndombele in cabina di regia, mentre davanti a Meret sono Rrahmani e Juan Jesus i due centrali di difesa con capitan Di Lorenzo e Mario Rui ai lati. Sull'altro fronte 3-5-2 per Gotti che piazza Ampadu e Nikolaou ai lati di Kiwior e davanti si affida alla coppia formata da Nzola e Gyasi.

Kvara delizia il Maradona

In uno stadio Maradona di nuovo vestito a festa dopo la magica notte di Champions tutti aspettano Kvaratskhelia, che al 6' già regala la prima magia: doppio tunnel a liberarsi di due avversari e destro potente 'murato' però con il corpo da Nikolau. Il georgiano si è acceso subito e ci riprova poco dopo sugli sviluppi di un calcio piazzato, quando chiama in causa Dragowski con l'esterno rasoterra (14'). Il portiere dei liguri accusa poi un problema muscolare ma resta in campo, facendosi trovare ben piazzato su un destro troppo centrale di Anguissa e su quello dello scatenato Kvaratskhelia, ancora una volta al tiro dopo aver 'ubriacato' di finte Ampadu (23'). Assoluto il predominio territoriale del Napoli, che monopolizza il possesso palla ma rischia di farsi trovare scoperto quando lo Spezia parte in contropiede (29') e manda alla conclusione Nzola (puntuale l'opposizione in corner di Juan Jesus). Sviluppo simile al 40', quando è invece Meret a dover 'sporcare' i guantoni su un destro dal limite di Gyasi, poi ammonito alle soglie dell'intervallo per un'entrata pericolosa su Anguissa.