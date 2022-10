Diretta Cremonese-Napoli ore 18: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

CREMONA - Alle ore 18 il Napoli fa visita alla Cremonese allo stadio Zini per la 9ª giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri di Luciano Spalletti hanno iniziato alla grande la stagione e sono imbattuti sia in campionato che in Champions League. Oltre ai pareggi contro Fiorentina (0-0) e Lecce (1-1), i campani hanno fatto fuori una dietro l'altra Verona (5-1), Monza (4-0), Lazio (2-1), Spezia (1-0), Milan (2-1) e Torino (3-1). Nella manifestazione continentale, invece, il Napoli è ha punteggio pieno dopo i trionfi contro Liverpool (4-1), Rangers Glasgow (3-0) e Ajax (6-1). Un momento magico per Kvaratskhelia e compagni che vogliono continuare a sognare e far sognare il popolo partenopeo. Diversa, invece, la situazione in casa Cremonese. I ragazzi di Alvini sono ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato e sono reduci dal pareggio per 1-1 al Via del Mare contro il Lecce.