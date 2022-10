Juventus-Empoli: Mancuso, Kostic e il tabù di Destro

Dopo la vittoria nel derby contro il Torino firmata Vlahovic, la Juventus cerca continuità di risultati per tentare di rosicchiare qualche punto sulle prime della classe prima dello stop del campionato per i Mondiali di Qatar 2022. Alle 20.45, nel match contro l'Empoli, anticipo dell'11ª giornata del campionato di Serie A, la squadra di Massimiliano Allegri è chiamata a confermare in campo i buoni segnali mostrati nella stracittadina. Poi sarà tempo di pensare alla partita di Champions League in programma martedì al Da Luz contro il Benfica, quando i bianconeri saranno chiamati a vincere a tutti i costi per mantenere ancora viva qualche speranza di qualificazione. Al momento, infatti, la classifica vede in testa il Psg e i lusitani con 8 punti e Juve e Maccabi Haifa indietro a 3. Ora, però, bisogna restare concentrati sulla sfida contro i toscani di Paolo Zanetti: ecco numeri, curiosità statistiche e tutto quello che c'è da sapere sulla partita delle 20.45.