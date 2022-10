Kvaratskhelia come Cuadrado: sopravvivenza nel calcio italiano

ROMA - Insieme a Rafa Leao - e sempre aspettando un certo Federico Chiesa - Kvicha Kvaratskhelia è il talento più puro e cristallino che la Serie A sta mostrando in questo avvio di stagione. Arrivato al Napoli come ben sappiamo grazie al fiuto di Giuntoli , pronto ad approfittare di un prezzo crollato ai livelli di una scommessa e non di un talento già evidente, il georgiano sta ammaliando il calcio italiano ed europeo, con paragoni illustri ( come quello di Francesco Repice , la voce forse più bella della narrazione calcistica dei tempi che viviamo) e giocate di altissima classe tra gol e assist in campionato come in Champions League.

In Serie A il talento non te lo perdonano

Ai giocatori in grado di fare la differenza l'Italia però purtroppo riserva un trattamento decisamente poco accogliente: li costringe a dover subire l'esaltazione dei falli, delle botte, dei difensori che di tecnica hanno ben poco e ci mettono quello che possono, cioè le maniere forti e brutali, spesso e volentieri nell'accondiscenza dei direttori di gara. E cosa succede? Che invece di essere protetto, il giocatore tecnico viene fatto passare per truffaldino, per scorretto, per tuffatore, una macchina del fango malata. I tifosi juventini lo sanno benissimo per Cuadrado, fuoriclasse assoluto sui cui lampi la Juventus ha vissuto per anni al di là dell'attuale appannamento: tuffatore, simulatore, piscinero, quanti di questi insulti al colombiano e al gioco del calcio si sono sentiti, da chi un calcio o un'entrata sullo stinco, sulle caviglie, sulle tibie probabilmente non l'ha mai vissuta in vita sua. Ora inizia la stessa tiritera per KK: ieri un Roma-Napoli e un Mancini di turno, domani chissà, con la parte più becera dei social che pensa di insultare Kvicha paragonandolo a Cuadrado. E che non si dica che è un discorso di tifo, perché lo stesso trattamento lo subisce un talento come Zaniolo, ad esempio.

Cuadrado e Kvaratskhelia: parla il Barone Causio

L'unica somiglianza di sostanza tra il georgiano e il colombiano l'aveva già individuata uno che di tecnica se ne intende, Franco Causio da Lecce, uno dei più grandi interpreti del numero 7 quando era un ruolo ben chiaro, il tornante, oggi ala, esterno d'attacco, rifinitore e stoccatore di estro e classe. "Un giocatore unico, senza pari oggi in Italia, fortissimo, senza paragoni col passato perché oggi si viaggia ad un'altra velocità. Come salta l'uomo, a quei livelli, è come il primo Cuadrado visto in Serie A", il giudizio esaltante del Barone sul 77 azzurro come le sue giocate, in dribbling al livore, ai calcioni, agli sgambetti e alle scorrettezze.