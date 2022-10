Torino-Milan, l’ottobre felice di Pellegri e Gabbia. Duello speciale

MILANO - Due anni di distanza e una salita differente verso il grande calcio. In comune l’ascesa parallela nelle ultime settimane. Questa sera, sul prato dello stadio Olimpico Grande Torino, si troveranno impegnati in duelli a breve distanza: il 21enne Pietro Pellegri e il 23enne Matteo Gabbia. L’attaccante del Torino e il difensore del Milan sono i volti più felici delle due squadre. Il centravanti granata ha firmato due gol negli ultimi dodici giorni: il 2-0 al Cittadella nei sedicesimi di Coppa Italia (vinti 4-0) e soprattutto la rete della vittoria a Udine in campionato, contro un avversario lanciatissimo. Potrebbe essere stato un momento di svolta nella stagione del Torino, in grado di aumentare il livello di autostima di un gruppo. Su scala individuale questo elemento vale doppio per un calciatore come Pellegri che ha bisogno di ritrovarsi dopo stagioni complicate da troppi infortuni. Ha avuto un altissimo coefficiente di importanza anche il gol di Gabbia martedì scorso alla Dinamo a Zagabria in Champions League. Il difensore centrale ha aperto la goleada (anche in questo caso 4-0) che ha riportato il Milan vicino agli ottavi. Per il centrale di Busto Arsizio è stata la seconda rete tra i professionisti dopo quella firmata a settembre del 2018 con la maglia della Lucchese contro la Carrarese in Serie C. Una categoria che Pellegri non ha mai frequentato. In questo si trovano le differenze nel percorso dei due ragazzi che si fronteggeranno da vicino questa sera. Pellegri ha bruciato le tappe da baby-fenomeno del vivaio del Genoa, diventando il terzo calciatore più giovane di sempre ad andare in gol in Serie A (dopo Amadei e Rivera) e quattro mesi dopo il più precoce autore di una doppietta strappando il record a Piola.