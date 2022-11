Diretta Juventus-Inter ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Juventus-Inter non è mai una partita come le altre. Storia, rivalità, orgoglio scendono in campo insieme alle squadre nel Derby d'Italia. La supersfida tra i bianconeri di Massimiliano Allegri e i nerazzurri di Simone Inzaghi, in programma alle 20.45 all'Allianz Stadium, chiuderà la 13ª giornata di Serie A. La Vecchia Signora, reduce dall'ennesimo ko in Champions League (2-1 in casa contro il Psg), il quinto in sei partite, è chiamata a rialzare la testa in campionato dove negli ultimi tre turni ha conquistato nove punti superando Torino (1-0), Empoli (4-0) e Lecce (1-0). In caso di successo anche stare, la Juventus scavalcherebbe l'Inter in classifica. Sono invece quattro i successi consecutivi in campionato conseguiti dall'Inter che, dopo una partenza con il freno a mano tirato, sembra aver trovato la quadra. Conquistati gli ottavi di Champions League, i nerazzurri sognano ora la rincorsa al Napoli capolista. La squadra di Inzaghi non conosce mezze misure e fin qui ha collezionato otto vittorie e quattro ko.