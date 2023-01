Totti, il nuovo siparietto con Del Piero: "Ha cambiato lavoro..."

Alessandro Del Piero e Francesco Totti , oltre ad essere due leggende del calcio italiano, nel corso degli anni si sono fatti riconoscere anche per le numerose occasioni in cui hanno riso e scherzato insieme fuori dal campo. Dalle barzellette del libro dell'ex giallorosso, passando per le dirette su Instagram nella prima quarantena in cui si scambiavano battute sui loro ricordi fino ad arrivare alle simpatiche "prese in giro" sui vestiti di Pinturicchio , la saga degli scherzi tra i due si arricchisce di un nuovo episodio.

Totti a Del Piero: "Ecco, ha cambiato lavoro"

I due si sono incontrati nuovamente a Riad in occasione della Supercoppa tra Milan e Inter. Riprendendo l'ultimo episodio in cui Alex veniva descritto come un tranviere in Qatar per via del suo completo, Totti in occasione di una partita di padel ha scherzosamente detto: "Ecco, ha cambiato lavoro.. Dalle ferrovie all'Anas..." riferendosi ai colori indossati da Del Piero durante la partita. Anche in questo caso "l'alleato" del Pupone è Marco Materazzi, che ha pubblicato il simpatico siparietto sulle sue storie Instagram.