Monza come l'Inter, l'incredibile statistica contro la Juventus

La clamorosa sconfitta casalinga della Juventus contro il Monza per 0-2 mette i bianconeri in una situazione complicatissima in classifica, complici anche i 15 punti di penalizzazione. La squadra di Allegri nel 2023 deve ancora vincere un match di Serie A e con questa sconfitta è scivolata al 13° posto, superata proprio dalla formazione di Palladino. A peggiorare la situazione anche l'infortunio rimediato da Milik alla coscia sinistra. brianzoli vivono invece un momento magico, iniziato proprio nella gara d'andata contro i bianconeri vinta per 1-0.