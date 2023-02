Diretta Juventus-Fiorentina ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Alle ore 18, all'Allianz Stadium di Torino, la Juventus ospita la Fiorentina nel 22° turno del campionato di Serie A. I bianconeri di Massimiliano Allegri sono reduci dal successo per 3-0 all'Arechi contro la Salernitana, dove si è vista una Vecchia Signora in grande spolvero che ha ritrovato i gol di Dusan Vlahovic (doppietta) e una manovra più fluida e verticale. I buoni segnali dovranno però essere confermati anche nella sfida contro la Viola per trovare continuità e cercare di mettersi alle spalle un periodo piuttosto complicato. Dall'altra parte del campo ci sarà una Fiorentina in grande crisi di risultati: la formazione di Vincenzo Italiano, infatti, non vince da quattro turni, durante i quali ha raccolto tre ko (Roma, Torino e Bologna) e il pareggio dell'Olimpico contro la Lazio (1-1). Negli ultimi 11 scontri diretti in casa dei bianconeri in Serie A ben 10 successi piemontesi e solo uno toscano: lo 0-3 del 22 dicembre 2020, che rappresenta il secondo miglior successo della Fiorentina in casa della Juventus nel massimo torneo, dopo lo 0-4 del 2 ottobre 1955. La Viola è la squadra contro cui Massimiliano Allegri ha ottenuto più vittorie casalinghe in Serie A da allenatore della Vecchia Signora (insieme a Roma, Udinese e Sassuolo): sei successi su sei confronti allo Stadium, con due clean sheets ottenuti nelle ultime tre partite interne.