Diretta Juventus-Torino ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - A chiudere questa lunga 24ª giornata del campionato di Serie A sarà la sfida in programma alle 20.45 all'Allianz Stadium tra Juventus e Torino. Un derby della Mole alla quale le due squadre arrivano con un punto di distacco, con i bianconeri avanti (32) nonostante il -15 di penalizzazione. La formazione di Massimiliano Allegri sta vivendo un ottimo periodo ed è reduce da tre vittorie consecutive senza subire reti (Salernitana, Fiorentina e Spezia) mentre i granata di Ivan Juric, dopo il ko al Meazza contro il Milan (1-0), non sono riusciti ad andare oltre il 2-2 nella sfida interna contro la Cremonese, fanalino di coda del nostro campionato. Risultati che non hanno però attenuato l'entusiasmo dei tifosi, accorsi in massa (oltre 2mila) all'allenamento al Filadelfia per caricare i propri beniamini in vista della stracittadina.