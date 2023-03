Diretta Torino-Bologna ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - A chiudere la 25ª giornata del campionato di Serie A sarà il posticipo in programma alle ore 20.45 tra Torino e Bologna. I granata di Ivan Juric, nonostante un'ottima prestazione, sono reduci dal ko nel derby contro la Juventus (4-2). Prima Karamoh e poi Sanabria avevano mandato avanti il Toro, ma i bianconeri non hanno mollato portando a casa la stracittadina. I rossoblù di Thiago Motta, invece, hanno battuto l'Inter grazie alla rete di Orsolini bissando il successo di una settimana prima al Ferraris contro la Sampdoria (2-1). A quota 35, gli emiliani, qualora dovessero pareggiare o battere i granata stasera, supererebbero in classifica la Vecchia Signora, ko in casa della Roma in questo turno, e salirebbero al settimo posto in classifica. Il Torino è rimasto imbattuto in sei (2V, 4N) delle ultime sette sfide di Serie A contro il Bologna, perdendo tuttavia la più recente: 2-1 nella gara d’andata di questo campionato, in cui Orsolini e Posch hanno guidato la rimonta rossoblù, dopo la rete su rigore di Lukic.