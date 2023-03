Adani: "Inter e Juve hanno le rose più forti, ma se non vincono..."

MILANO - Tra un sondaggio e l’altro a “100% Italia Special” con Nicola Savino su Tv8, Lele Adani gioca anche con noi. Gioca la partita con l’ Inter di oggi. Un’Inter che troppo spesso con Simone Inzaghi ha dimostrato di non avere un piano B . «Se non ti rinnovi dal punto di vista delle idee non puoi permetterti di essere superficiale, avere dei cali di concentrazione ed è per questo che si spiegano certe partite brutte fatte con Sampdoria, Monza e Bologna. Dal punto di vista mentale o delle idee il calcio di oggi ti chiama sempre al rinnovamento…»

Le critiche a Inzaghi giuste o esagerate?



«Io credo sempre che l’analisi critica se costruttiva sia sempre da accettare anche perché nella nostra Serie A le rose di Inter Juventus non sono le più forti, sono nettamente le più forti. Quindi se per due anni di fila Inter e Juventus non vincono, è giusto porsi degli interrogativi, è giusto capire eventualmente anche dove rimediare. Io penso che con la rosa a disposizione di Inzaghi è giusto chiedergli qualcosa in più».



Superare il turno in Champions sarebbe...



«La normalità. L’Inter partiva da squadra favorita e favorita rimane. La gara di andata ha portato un mini vantaggio che andrà difeso cercando però di andare a fare anche un altro gol».



Sorpreso dall’evoluzione di Calhanoglu?



«La bravura di Calha è stata quella di completarsi prima di tutto nelle caratteristiche: lavorare senza palla, correre all’indietro, contrastare, aprirsi a un altro ruolo».



Diciamo bravo a Inzaghi?



«Il giocatore ci deve credere e parte del convincimento sta nel messaggio che gli arriva dall’allenatore. Quindi riconosco la bravura di Inzaghi in questa soluzione tattica»





