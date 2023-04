Moviola Lazio-Juve gol Milinkovic da annullare. Cuadrado graziato

Cuadrado graziato a più riprese. Chiesa, proteste

Abbaglio in avvio, quando il fischietto di Brindisi concede una punizione pericolosa alla Lazio per un tocco di mano di Locatelli che invece controlla nitidamente di spalla, graziato Cuadrado che rischia a più riprese il primo giallo e poi anche il secondo nella ripresa. Annullato per evidente offside il 3-1 di Zaccagni, timide proteste bianconere nel finale per un contatto Chiesa-Milinkovic in area.