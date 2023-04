Diretta Roma-Milan ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - Partita che vale la Champions, formazione da Champions. Questa sera alle 18 all’Olimpico, il Milan affronterà la Roma in un vero e proprio scontro diretto per il quarto posto. Le due squadre sono appaiate a 56 punti, alle spalle di Lazio (61) e Juventus (59), davanti a Inter (54) e Atalanta (52). Inutile dire come la sfida di questa sera conti tantissimo e per questo Stefano Pioli: "La gara con la Roma sarà simile per importanza a quella di Napoli in campionato. Alla fine mancano pochi incontri. In queste ultime sette partite avremo tre scontri diretti (Roma oggi, Lazio e Juventus, ndr) e più punti faremo, più chance avremo di arrivare fra le prime quattro, il nostro obiettivo. Detto ciò, il risultato deciderà sulla classifica, ma non inciderà ancora sul piazzamento finale".