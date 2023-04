Il Napoli vince lo Scudetto se… ecco tutte le combinazioni

Il Napoli dovrà ancora aspettare per festeggiare ufficialmente lo Scudetto . Dopo la sconfitta della Lazio al Meazza contro l' Inter , ai partenopei serviva superare la Salernitana al Maradona per poter dare il via alla festa del terzo tricolore già da oggi. Il gol di Dia , però, ha rimandato tutto . Il trionfo della squadra di Spalletti potrebbe dunque essere ufficiale a partire dal prossimo turno infrasettimanale.

Napoli-Salernitana 1-1: tabellino e statistiche

Napoli, le combinazioni per lo Scudetto

Contando solo sui propri risultati, al Napoli mancano due punti per poter festeggiare lo Scudetto alla prossima. Quindi, se la capolista vincerà contro l'Udinese sarà a priori Campione d'Italia. Inoltre, se la Juventus non dovesse vincere stasera contro il Bologna o mercoledì alle 18 contro il Lecce sarebbe matematicamente fuori dalla corsa al titolo. A quel punto, basterebbe un pareggio o una sconfitta della Lazio contro il Sassuolo per consegnare il titolo a Spalletti senza che la sua squadra sia obbligata a fare punti contro la formazione di Sottil in programma giovedì alle 20:45.