Bologna-Juventus 1-1: Milik risponde a Orsolini, Allegri a -1 dalla Lazio

BOLOGNA - Qualche piccolo segnale di ripresa non basta alla Juventus per ritrovare il successo in campionato. Al cospetto di un Bologna ben messo in campo da Thiago Motta, i ragazzi di Allegri non vanno oltre l'1-1 al Dall'Ara. Rossoblù in vantaggio con un calcio di rigore di Orsolini al decimo minuto di gioco, con l'arbitro Sozza - che aveva lasciato correre - corretto dal Var senza poter visionare le immagini per un problema tecnico al monitor. La rete del pari porta invece la firma di Milik - che aveva fallito un tiro dal dischetto alla mezz'ora - al 61'. Con questo punto i bianconeri salgono a quota 60, a -1 dalla Lazio seconda.

Serie A: risultati, classifica e statistiche Bologna-Juve, le scelte di Motta e Allegri Thiago Motta sceglie Barrow come prima punta, con Ferguson ed Orsolini esterni alti, mentre c'è Kyriakopulos anziché Cambiaso - al Bologna in prestito dalla Juve - sulla corsia di sinistra. Posch a destra, Dominguez e Schouten ad alternarsi in regia con Moro mezz'ala, Skorupski in porta e Soumaoro e Lucumi nel cuore della difesa. Anche Allegri sceglie il 4-3-3, pronto a trasformarsi in 3-5-2 o 3-4-3 a seconda delle differenti fasi: Szczesny tra i pali, Cuadrado ed Alex Sandro terzini, Gatti e Danilo centrali, Fagioli e Rabiot accanto a Locatelli e Kostic e Chiesa ai lati di Milik.

Bologna-Juve, sblocca Orsolini su rigore Pronti, via e una leggerezza di Alex Sandro regala una ripartenza al Bologna, poi è lo stesso brasiliano a mettere una pezza al proprio errore, facendo ammonire Posch. Si riparte con una fiammata della Juve, Rabiot fa involare Kostic sull'out mancino e Kyriakopoulos anticipa di un soffio Chiesa in spaccata nell'area piccola (3'). Mentre arriva la comunicazione che c'è qualche problema tecnico al monitor del Var, Milik non riesce a crearsi lo spazio per il tiro, cosa che fa invece Ferguson - in modo velleitario - dalla distanza (5'). Passa un minuto e Orsolini strappa il pallone ad Alex Sandro dopo una lieve spinta, salta netto Danilo e cade a terra: l'arbitro Sozza - che non può visionare le immagini - assegna in un primo momento rimessa dal fondo ed attende comunicazioni. Poi, l'esito: calcio di rigore per il Bologna. Sul dischetto va lo stesso talento marchigiano, ex della sfida, che spiazza Szczesny e sigla il suo nono gol stagionale, record in carriera (10'). La Juve accusa il colpo, quindi prova a scrollarsi via le scorie con una nuova accelerata di Kostic, un tiro ribattuto di Chiesa, un bello spunto di Cuadrado e la conseguente punizione dal limite di Milik, che s'infrange sulla barriera (21'). Dai piedi dell'esterno croato nasce, al 25', la prima grande occasione dei ragazzi di Allegri, ma l'elegante mancino al volo del polacco è bloccato dall'estremo difensore felsineo suo connazionale.

