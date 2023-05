Supercoppa Italiana 2024, definiti gli accoppiamenti: chi sfiderà l'Inter

L'Inter di Simone Inzaghi trionfa per il secondo anno consecutivo in Coppa Italia e stavolta lo fa in rimonta contro la Fiorentina . Sotto dopo appena 3' con la rete di Nico Gonzalez , i nerazzurri l'hanno ribaltata con la doppietta di Lautaro Martinez , che ha raggiunto così quota 101 gol in maglia Inter . Dopo la finale di Coppa Italia, però, la domanda sorge spontanea: la prossima Supercoppa Italiana come si giocherà? La Lega Serie A ha deciso di cambiare format ed estenderlo, oltre alla vincente del campionato ( Napoli ) e alla squadra che ha sollevato la Coppa Italia ( Inter ), infatti parteciperanno anche l'altra finalista della Coppa Nazionale ( Fiorentina ) e la squadra che arriverà al secondo posto in campionato.

Supercoppa italiana 2024: nuovo format e accoppiamenti

Ma come funziona la nuova Supercoppa? Si giocheranno due semifinali e poi la finalissima tra le due squadre vincitrici con le final four in campo in Arabia Saudita. Gli abbinamenti sono già decisi: il Napoli, campione d'Italia, affronterà la Fiorentina, seconda finalista di Coppa Italia, mentre l'Inter, vincente della Supercoppa 2023, se la vedrà contro una tra Lazio e Milan. Al momento sarebbe la squadra di Sarri a qualificarsi in virtù del secondo posto e in caso di vittoria nella penultima giornata della Serie A renderebbe ufficiale questi accoppiamenti. Il Milan, invece, per insidiare i biancocelesti dovrà vincere le ultime due partite e sperare in un doppio passo falso della Lazio, oppure sperare di arrivare a pari punti ed essere avanti in virtù degli scontri diretti. Una delle due si qualificherebbe alle final four della Supercoppa anche in caso di arrivo al terzo posto (con l'Inter seconda) poiché i nerazzurri fanno già parte delle squadre qualificate avendo vinto la competizione a Ryad nel gennaio scorso nel derby contro i rossoneri.