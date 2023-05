Juve-Milan, designato l'arbitro: i precedenti

"Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 37ª giornata del Campionato di Serie A 2022/23 in programma domenica 28 maggio". Con questa breve nota l'Associazione Italiana Arbitri rende note le designazioni per i dieci match in programma nel week end e validi per la penultima giornata di Serie A.