Quagliarella in lacrime a Napoli-Samp: il pianto di una carriera

Il passato difficilmente si dimentica. Fabio Quagliarella , dopo aver giocato l'ultima gara in Serie A in casa davanti tifosi della Sampdoria , oggi chiude la sua stagione al Maradona in occasione della sfida contro il Napoli campione d'Italia. L'attaccante classe 1983 è un ex dei partenopei, con cui nonostante abbia giocato solo una stagione (2009/2010) prima di passare alla Juventus ha sempre mantenuto un ottimo rapporto, senza essere mai uscito dal cuore dei suoi vecchi sostenitori.

Quagliarella, l'emozione prima di Napoli-Sampdoria

Prima del calcio d'inizio di Napoli-Sampdoria, il capitano blucerchiato è stato accolto in maniera molto calorosa ed affettuosa dai suoi ex tifosi che gli hanno dedicato diversi cori e uno striscione. Quagliarella non è riuscito a trattenere l'emozione ed è scoppiato in lacrime in campo mentre i compagni di squadra Gabbiadini e Augello lo hanno abbracciato per fargli forza.

Quagliarella, la standing ovation del Maradona

Le emozioni per Quagliarella non sono comunque finite nel prepartita. All'88' il capitano dei blucerchiati è stato sostituito da Stankovic e tutto il Maradona gli ha riservato una standing ovation per omaggiarlo ancora. Il centravanti non è nuovamente riuscito a contenersi ed è scoppiato a piangere mentre veniva salutato ed applaudito da tutti i suoi compagni di squadra e non solo.