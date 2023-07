Crollo Fiorentina, manita Stella Rossa: Arthur in campo nella ripresa

Proseguono le amichevoli di avvicinamento all'inizio del prossimo campionato di Serie A. La Fiorentina di Italiano, che da pochi giorni ha ufficializzato l'arrivo di Arthur dalla Juventus, è stata clamorosamente sconfitta in casa della Stella Rossa davanti a circa 35mila spettatori con il risultato di 5-0. Tutti i gol sono arrivati nel primo tempo, precisamente dall'8' al 26'. Il brasiliano ex bianconero è entrato in campo nel secondo tempo, giocando 45'. La Roma di José Mourinho ha pareggiato 1-1 contro il Braga: alla rete di El Shaarawy nel secondo tempo ha risposto Bruma sul finale.