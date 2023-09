Un buon Frosinone pareggia a Salerno: Barrenechea in campo 90', Soulé 77'

Salernitana-Frosinone, tabellino e statistiche

Salernitana-Frosinone: la cronaca

Partono meglio i padroni di casa che affondano con Cabral, il suo destro si stampa sulla traversa. La risposta ospite è decisa e su cross di Marchizza è Romagnoli a trovare la deviazione di testa sulla quale Ochoa non può fare nulla: al 12' il Frosinone passa in vantaggio. Al 17' i ciociari trovano anche la via del raddoppio con Caso, la formazione di Sousa non reagisce e con Cheddira-Soulé accarezza per due volte l'occasione del secondo gol. Al 35' tornano a ruggire i granata con un diagonale di Candreva che Turati blocca, poi nulla più fino all'intervallo. Nella ripresa è il Frosinone a trovare la prima chance con il destro di Mazzitelli che trova pronto Ochoa, la risposta della Salernitana è con Candreva che si gira in are di rigore e impegna Turati alla deviazione in corner. Proprio dal calcio d'angolo arriva il pareggio: cross che pesca Cabral, stop e destro imparabile per l'1-1 al 52'. Cambia l'inerzia della gara e Candreva rischia di trovare il sorpasso con un sinistro che sfiora il palo, Turati è invece costretto agli straordinari sul tiro di Maggiore deviato dalla difesa. Nel finale prevale stanchezza con le due squadre che non riescono a trovare il guizzo decisivo per vincere il match: Paulo Sousa muova la classifica dopo due ko di fila, Di Francesco con Barrenechea in campo per l'intero match (Soulé uscito al 77') continua il suo momento positivo.