Diretta Sassuolo-Juve ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

REGGIO EMILIA - Nonostante abbia predicato calma in conferenza stampa, parte dal Mapei Stadium la rincorsa di Massimiliano Allegri alla vetta solitaria della classifica di Serie A, per almeno 24 ore in attesa dell'Inter, nel week end in cui va in scena la 5ª giornata. Con 3 vittorie con Udinese, Empoli e Lazio e un pareggio contro il Bologna all'Allianz, la Juventus va a caccia di conferme.