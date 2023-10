Baldanzi e Samardzic, i talenti anticrisi di Empoli e Udinese

Gemelli diversi. Così simili eppure così distanti. Oggi pomeriggio alle 18.30 saranno di fronte uno contro l’altro allo stadio Castellani . Empoli e Udinese si aggrappano al loro talento per cercare di arrivare alla salvezza. Non a caso restano i giocatori più determinanti della rispettive squadre. Parliamo di Tommaso Baldanzi e Lazar Samardzic : il primo ha segnato l’unico gol del toscani in campionato nelle prime 7 giornate. Una rete che, tra l’altro, è valsa i 3 punti contro la Salernitana nella prima e unica vittoria centrata dagli azzurri finora. Ancora a secco di successi, invece, i friulani che possono vantare dal centrocampista naturalizzato serbo già 2 segnature (da cineteca quella al Napoli al Maradona) più l’autorete propiziata contro il Genoa che ha permesso ai bianconeri di strappare il 2-2 finale. Il tutto nonostante lo scarso minutaggio, dato che è partito dalla panchina in ben 3 gare su 7.

Baldanzi e Samardzic, osservati speciali

Previsto il pieno di osservatori nostrani e internazionali sugli spalti oggi. Ad accomunare le due stelline, oltre ai tanti estimatori, anche la giovane età: Baldanzi è un classe 2003 (è uno dei 4 calciatori italiani candidati alla vittoria del Golden Boy targato Tuttosport) e ha un anno in meno del collega nato a Berlino. Entrambi possono diventare dei top player e fanno gola alle big. L’estate scorsa Tommy era finito nel mirino della Fiorentina, con l’Empoli che ha detto no a un’offerta da 15 milioni di euro. Mentre Lazar era stato venduto all’Inter per 20 milioni prima che l’affare saltasse al momento delle firme per il mancato accordo tra i dirigenti nerazzurri e il padre-agente. Poco male, perché in vista della prossima stagione c’è già la fila. Tra i top club italiani piace a Juventus e Napoli (entrambe sulle tracce pure di Baldanzi…); mentre società straniere come Borussia Dortmund e Tottenham lo stanno monitorando.