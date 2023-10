Diretta Udinese-Lecce ore 18:30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Ultima chiamata per l'Udinese di Sottil che ospita al Bluenergy Stadium il Lecce di D'Aversa nella sfida valida per la nona giornata del campionato di Serie A. I friulani sono ancora a secco di vittorie e fin qui hanno ottenuto solamente 5 punti: sono reduci dal doppio pareggio, prima in casa contro il Genoa e poi a Empoli a reti inviolate, e oggi pomeriggio cercano in casa la prima gioia stagionale. La classifica dei bianconeri non è delle più rosee poichè hanno un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione. Discorso ben diverso per il Lecce che è decimo a quota 12 punti ma viene dal pari contro il Sassuolo firmato dal solito Krstovic. La vittoria in campionato manca da un mese, dal 1-0 interno contro il Genoa firmato da Oudin.