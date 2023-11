Adli sciocco, Jovic disastroso, Pioli perde male: pagelle Milan-Udinese

MILANO - L' Udinese conquista la prima vittoria in stagione battendo per 1-0 il Milan a San Siro, i voti dell'incontro

MILAN

Maignan 6 - Sul rigore non gli riesce il miracolo, ma dice di no a Success.

Calabria 5.5 - Mena una staffilata poderosa al 25’, col passare dei minuti si innervosisce troppo.

Thiaw 6 - Non commette errori di sorta.

Tomori 6 - Non perde mai la misura ed è probabilmente il più positivo dei suoi.

Florenzi 5.5 - Si crea con una magia l’occasione migliore del primo tempo, fallendo però sul più bello.

Musah 5.5 - L’unica volta in cui Zemura si distrae trova spazio per un bel tiro parato, però soffre l’intraprendenza dell’esterno friulano.

-Romero (36’ st) ng .

Krunic 5 - Ammonito dopo 18 minuti, non riesce a incidere sul match, poi esce per un fastidio. Adli (1’ st) 5 Causa il rigore su Ebosele in modo sciocco.

Reijnders 5.5 - Qualche lampo e un’azione a inizio ripresa che è quasi un gol: troppo poco per il sei.

-Loftus-Cheek (22’ st) 5.5 Non cambia il ritmo.

Leao 5 - Non è quello delle serate migliori: si vede al 30’, quando fa un’azione delle sue, tira... e la palla finisce altissima. Le cose migliori gli riescono solo nel recupero.

Giroud 5 - Tolto dal centro dell’attacco è come se perdesse i superpoteri e tornasse umano. Rimesso al centro nella ripresa, al 90’ per poco non fa gol.

Jovic 4.5 - Vorremmo poter dire qualcosa di positivo sul match del serbo, invece dice tutto il voto: disastroso, fatica a stare in piedi.

-Okafor (1’ st) 5 Nel recupero spreca una mega chance.

All. Pioli 5 - L’esperimento con due punte non funziona e il Milan perde male.