Diretta Juventus-Cagliari ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Juventus scende in campo all'Allianz Stadium nell'anticipo pomeridiano contro il Cagliari nel match valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. I bianconeri sono reduci da quattro vittorie consecutive e in classifica sono secondi a sole due lunghezze dall'Inter capolista. Una sola sconfitta in campionato fin qui (4-2 a Reggio Emilia contro il Sassuolo) per la squadra di Allegri che in conferenza stampa ha dichiarato: "Partita importante sotto tutti i punti di vista. La chiusura del ciclo prima della sosta che è sempre difficile e anche per la classifica. I punti di domani servono per allungare o mantenere il vantaggio sulla quinta della classifica. "In porta giocherà Szczesny, Quest'anno senza coppe abbiamo meno partite e quindi c'è più recupero. Quindi per Perin, portiere di alto livello, sarà più difficile perchè dovrà giocare un pò meno. Bisogna lavorare tutti insieme per andare in Champions". Il Cagliari si presenta a Torino in un buon stato di forma: la squadra di Ranieri, dopo due vittorie consecutive contro Frosinone e Genoa, ha abbandonato la zona retrocessione, avendo però un solo punto di vantaggio su di essa.