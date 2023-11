Diretta Frosinone-Genoa ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Frosinone affronta il Genoa nel match valevole per la tredicesima giornata di Serie A. La squadra di Di Francesco, una delle rivelazioni del campionato, è reduce dalla sconfitta del Meazza contro l'Inter di Simone Inzaghi e ora vuole tornare ad ottenere i tre punti. Per farlo dovrà vedersela con il Genoa di Gilardino, che nell'ultimo turno ha ottenuto un'importante vittoria per 1-0 contro il Verona. Le due squadre sono separate da un solo punto in classifica: i ciociari sono a 15 mentre il grifone è fermo a 14. Sarà sicuramente da tenere d'occhio la prestazione di Mati Soulé: il gioiellino in prestito dalla Juventus fino a questo momento ha realizzato cinque reti in campionato e contro il Genoa vuole trovare il sesto sigillo stagionale.