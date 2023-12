Diretta Milan-Frosinone ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Segui la diretta di Milan-Frosinone su Tuttosport.com

Dove vedere Milan-Frosinone: streaming e diretta tv

Il match tra Milan e Frosinone è in programma alle 20:45 a San Siro. Sarà possibile seguire la sfida in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 251 e in streaming su DAZN e Now.

Le probabili formazioni di Milan-Frosinone

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Theo, Bartesaghi; Musah, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic; Jovic. Allenatore: Pioli.

A disposizione: Mirante, Nava, Florenzi, Jimenez, Simic, Bennacer, Adli, Krunic, Pobega, Romero, Chaka Traoré, Camarda.

Indisponibili: Caldara, Kalulu, Kjaer, Leao, Okafor, Pellegrino, Sportiello, Thiaw.

Squalificati: Giroud.

Diffidati: Musah.

FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Oyono; Brescianini, Barrenechea; Soulé, Reinier, Caso; Cheddira. Allenatore: Di Francesco.

A disposizione: Cerofolini, Frattali, Lusuardi, Bourabia, Lulic, Ibrahimovic, Garritano, Gelli, Kvernadze, Baez, Cuni, Kaio Jorge.

Indisponibili: Harroui, Kalaj, Lirola, Marchizza, Mazzitelli.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Barrenechea, Okoli.

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido. Assistenti: Vivenzi-Fontemurato. Quarto ufficiale: Fourneau. Var: Paterna. Ass. Var: Pairetto.