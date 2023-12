Diretta Lazio-Cagliari ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Lazio vuole dare continuità alla bella vittoria ottenuta per 2-0 contro il Celtic (valsa la qualificazione agli ottavi di Champions League) tornando al successo anche in campionato. La squadra di Maurizio Sarri alle 18 ospita il Cagliari allo Stadio Olimpico nella sfida valida per la quattordicesima giornata di Serie A. I biancocelesti sono chiamati ad invertire la tendenza in campionato, dove non vincono dal 30 ottobre quando si imposero sulla Fiorentina trovandosi attualmente all'undicesimo posto in classifica. Per farlo affronteranno il Cagliari di Claudio Ranieri, che dopo un inizio drammatico ha iniziato ad accumulare punti. Nell'ultima partita è arrivato un pareggio contro il Monza. Nella conferenza stampa per introdurre la sfida il tecnico dei sardi ha voluto mettere in guardia la sua squadra sulla pericolosità di Ciro Immobile, tornato in gran forma nelle ultime uscite.