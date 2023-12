Juve-Napoli: diretta tv Sky o Dazn, formazioni, dove vederla in streaming

La Juventus ospita il Napoli all'Allianz Stadium alle 20:45 nell'anticipo che apre la 15esima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Max Allegri viene dalla vittoria in extremis sul campo del Monza per 2-1 firmata all'ultimo respiro da Federico Gatti, preceduta dal pari nel derby d'Italia contro l'Inter. Vincendo stasera, i bianconeri scavalcherebbero momentaneamente proprio i nerazzurri in testa al campionato. Ieri in conferenza stampa Allegri ha dichiarato: "A parte Weah sono tutti recuperati. La partita di domani è uno scontro diretto, mancano 5 partite alla fine del girone di andata, abbiamo due scontri diretti in casa con Napoli e Roma e tre trasferte difficili e complicate. Mettiamoci un obiettivo, fare più punti rispetto al girone di andata dello scorso anno. L'anno scorso erano 38, non pochi, ora siamo a 33". Il Napoli di Mazzarri è fermo alla quinta posizione in classifica, agganciato dalla Roma nell'ultima giornata. I partenopei infatti vengono dalla pesante sconfitta interna subita al Maradona per mano dell'Inter per 3-0, firmata dalle reti di Calhanoglu, Barella e Thuram.