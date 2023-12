Allegri, conferenza Juve-Napoli: "Solo un dubbio. Tutti recuperati tranne..."

TORINO - Dopo il successo al 94' contro il Monza, la Juve si prepara per la super sfida dell'Allianz contro i campioni d'Italia del Napoli. I bianconeri sfidano gli azzurri di Mazzarri in un big match che mette in palio punti pesanti nella corsa Scudetto all'inseguimento di un Inter che nella scorsa giornata è riuscita a passare al Maradona con un netto 3-0. Massimiliano Allegri presenta l'incontro in conferenza stampa.

La conferenza stampa di Allegri

Allegri chiarisce subito la posizione su Pogba con la richiesta di quattro anni di squalifica da parte della Procura antidoping: "Per quanto riguarda Pogba non posso rispondere perchè ci sono altri giudizi che vanno fatti finchè la questione non è chiusa. Ci siamo scritti per messaggio, l'ho sentito, aspetto che finisca questa situazione per poterlo rivedere". Poi si immerge nella sfida ai campioni d'Italia: "A parte Weah sono tutti recuperati. La partita di domani è uno scontro diretto, mancano 5 partite alla fine del girone di andata, abbiamo due scontri diretti in casa con Napoli e Roma e tre trasferte difficili e complicate. Mettiamoci un obiettivo, fare più punti rispetto al girone di andata dello scorso anno. L'anno scorso erano 38, non pochi, ora siamo a 33".