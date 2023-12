Genoa-Juve, torna Massa: i precedenti con l'arbitro. Lazio-Inter a Maresca

Venerdì al via la 16esima giornata per il campionato di Serie A . L' Aia ha ufficializzato le designazioni arbitrali per il prossimo turno: a Davide Massa la direzione di Genoa-Juventus , match con il quale si aprirà la giornata proprio venerdì, con start alle ore 20.45. Il big match di giornata, quello tra Lazio ed Inter , è stato invece affidato a Fabio Maresca , mentre il Milan , che giocherà a San Siro contro il Monza , avrà come fischietto Gianluca Aureliano .

Massa, i precedenti con la Juventus

L'arbitro della sezione di Imperia ha diretto la Juventus in ben 26 occasioni. Un bilancio che ha visto i bianconeri trionfare ben 17 volte, con 6 pareggi e 3 sconfitte. Nella passata stagione Massa ha arbitrato due volte la Juve: prima nel 3-0 all'Allianz Stadium contro la Lazio; poi, sempre a Torino, nella controversa e convulsa semifinale di andata di Coppa Italia contro l'Inter, match terminato 1-1 con l'espulsione a Lukaku (con squalifica successivamente revocata) e i rossi a fine partita assegnati ad Handanovic e Cuadrado. Quest'anno, in Serie A, soltanto una direzione di gara per Massa con la Juventus in campo: lo scorso 7 ottobre ha arbitrato il derby della Mole contro il Torino, all'Allianz Stadium. Vittoria per 2-0 in favore dei bianconeri, con gol di Gatti e Milik.