Arbitri Serie A, Frosinone-Juve a Mariani: i precedenti con i bianconeri

L'Aia ha ufficializzato gli arbitri per le partite valide per il 17° turno di Serie A, in programma venerdì 22 e sabato 23 dicembre. La sfida tra l'Inter capolista e il Lecce, in programma sabato alle 18.00, sarà diretta da Matteo Marcenaro mentre il big-match tra Roma e Napoli, in programma alle 20.45 di sabato, è stato affidato a Andrea Colombo. Mariani, invece, sarà l'arbitro di Frosinone-Juventus, che si giocherà sabato alle 12.30.