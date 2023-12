Diretta Empoli-Lazio ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

EMPOLI - Ad aprire la 17ª giornata del campionato di Serie A sarà la sfida in programma al Castellani alle ore 18.30 tra Empoli e Lazio. I biancocelesti di Maurizio Sarri, ex della gara, sono partiti con il freno a mano tirato e sono reduci dal ko dell’Olimpico contro l’Inter. Immobile e compagni hanno racimolato appena 21 punti e sono undicesimi in classifica. Avvio difficoltoso anche per gli azzurri di Aurelio Andreazzoli che dopo l’exploit del Maradona di metà novembre hanno conquistato appena due pareggi nelle ultime quattro. Preoccupa il rendimento interno: l’Empoli è infatti la squadra che ha raccolto meno punti nelle gare casalinghe di questo campionato: solo cinque, frutto di una vittoria (1-0, lo scorso 27 settembre contro la Salernitana) e due pareggi; gli azzurri, a secco di successi al Castellani da quattro gare (2 pareggi e altrettanti ko), potrebbero restare senza vittorie per più sfide interne di fila in Serie A per la prima volta dalla striscia di sei tra maggio e ottobre 2022. La Lazio è rimasta imbattuta in tutte le ultime nove partite di Serie A contro l’Empoli, vincendone sette - compresa la più recente dello scorso giugno (0-2 al Castellani) - e pareggiandone due nel parziale: l’ultimo successo dei toscani contro i biancocelesti nel massimo campionato risale al 29 novembre 2015, 1-0, in casa, grazie alla rete di Lorenzo Tonelli.