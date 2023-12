Inter, Arnautovic gol ma il Genoa protesta con Doveri per la spinta di Bisseck

Il gol dell'Inter e le proteste del Genoa

L'azione dell'Inter parte da una rimessa laterale di Darmian: il pallone, lanciato lungo dall'esterno nerazzurro, arriva in area, Bisseck fa la sponda con un colpo di testa (in realtà sfiora solamente il pallone ma questo conta poco nella valutazione dell'episodio da moviola) per Barella (che successivamente colpirà il palo favorendo l'intervento di Arnautovic per sbloccare il risultato) ma per prendere posizione sembra spingere con le due mani l'ex centrocampista della Roma, che finisce a terra.