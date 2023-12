Coppa d'Africa, quanta Italia: tutti i protagonisti del nostro campionato

C’è chi si è portato un po’ avanti, come Victor Osimhen. Pallone d’Oro africano e anche per questo uomo copertina della Caf (la Confederazione Africana Calcio, ovvero la Uefa d’Africa) che lo ha postato su tutti i social, un po’ perché ieri era il suo compleanno, un po’ perché lui è già pronto a cominciare l’avventura: la Coppa d’Africa. Torneo che prenderà il via ufficialmente il 13 gennaio in Costa d’Avorio - dove in estate si toccano agilmente temperature ben oltre i 40 gradi, motivo per il quale si gioca in inverno (e peraltro, si giocherà pure la Coppa d’Asia in questa finestra invernale). I giocatori però, inclusi quelli della Serie A, prenderanno tutti l’aereo nel weekend dopo aver concluso gli impegni con i club per raggiungere le rispettive nazionali, se convocati. Osimhen, che nell’ultimo match giocato con il Napoli è stato espulso, ha potuto raggiungere prima casa.