Calvarese sul 2-1 dell'Inter: “Fallo chiaro di Bastoni, gol da annullare"

" Non ha tutti i torti il direttore sportivo del Verona, Sogliano , a lamentarsi della prestazione arbitrale in Inter-Verona ". È l'opinione dell' ex arbitro, di Serie A e B, Gianpaolo Calvarese , in un video pubblicato sulla propria pagina Instagram e su quella di Tuttosport: "Infatti, nel finale - prosegue il teramano, che ha diretto 157 partite nel massimo campionato italiano -, il gol decisivo di Frattesi viene preceduto da un fallo chiaro di Bastoni ai danni di Duda".

L'opinione di Calvarese

"E se Fabbri, che aveva la visuale sgombra, non riesce a individuarlo, e ci può stare, sorprende il mancato intervento del Var Nasca. E infatti Bastoni si disinteressa completamente del pallone e dell'azione, puntando Duda, commettendo un fallo ai danni del calciatore del Verona, da cartellino giallo. Non c'è violenza, non lo prende in viso, sicuramente la decisione più giusta sarebbe stata annullare il gol e cartellino giallo per il calciatore dell'Inter. Nessun dubbio, invece, sul calcio di rigore assegnato al Verona. La dinamica è molto semplice: chi arriva prima vince, su un pallone vagante. È Magnani ad arrivare prima e trova il pallone, mentre Darmian trova solo la gamba del calciatore del Verona, commettendo un fallo da calcio di rigore", conclude Gianpaolo Calvarese.