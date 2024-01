Diretta Torino-Napoli ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Alle ore 15 il Torino ospita il Napoli nella 19ª giornata di Serie A, ultimo turno del girone d'andata. I granata di Ivan Juric sono reduci dal ko di misura del Franchi contro la Fiorentina e vogliono tornare al successo per portarsi a -1 proprio dagli azzurri. I campioni d'Italia, guidati in panchina da Walter Mazzarri che ha preso il posto del francese Rudi Garcia, hanno iniziato malissimo la stagione e sono attualmente all'ottavo posto con soli 28 punti in 18 partite, in più sono stati eliminati agli ottavi di Coppa Italia dal Frosinone, vittorioso al Maradona con un netto 4-0. Kvaratskhelia e compagni, dopo il ko dell'Olimpico contro la Roma (2-0), non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0 tra le mura amiche contro il Monza, fallendo anche un calcio di rigore. Meglio il rendimento in trasferta che nell'impianto di Fuorigrotta, mentre i granata davanti ai propri tifosi hanno perso solo una volta, lo scorso 21 ottobre contro l'Inter (3-0), poi quattro successi e altrettanti pareggi.