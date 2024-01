Conte ospite d'eccezione: l'ex Juventus in tribuna per Torino-Napoli

Ospite d'eccezione sugli spalti in occasione di Torino-Napoli. Ad assistere al match tra i granata di Juric e i partenopei di Mazzarri valevole per l'ultimo turno del girone d'andata in Serie A c'è infatti anche Antonio Conte. L'ex allenatore di Juventus e Inter è stato inquadrato dalle telecamere in tribuna allo stadio Olimpico Grande Torino nel corso del primo tempo mentre osservava il match tra le due formazioni. Oltre a Conte sugli spalti è presente anche il vecchio allenatore del Toro e della Nazionale Gian Piero Ventura.