Conte corteggia la Juve: "Puoi sognare di sposarti un'altra volta, ma..."

Il futuro di Antonio Conte è ancora incerto. Il tecnico leccese lo scorso anno ha chiuso malamente la sua avventura con il Tottenham e recentemente il suo nome è stato accostato al Napoli , prima dell'arrivo di Walter Mazzarri a sostituire Rudi Garcia . L'ex allenatore di Juventus e Inter ha parlato di un suo possibile ritorno alla Vecchia Signora presso l'UniSalento dove ha ricevuto il premio Sport, Soft, Skill : "I matrimoni si fanno sempre in due, puoi sempre sognare e sperare di sposarti un’altra volta. L’importante è che ci sia condivisione di pensiero. In questo momento mi sto godendo il tempo libero che ho, continuo a studiare e guardarmi intorno per ampliare le mie conoscenze".

Conte all'evento Together

Conte, tra le altre cose, aveva già dimostrato tutto il suo affetto per i bianconeri partecipando all'evento 'Together, a Black and White Show' insieme ad altre leggende juventine come Del Piero, Zidane, Trezeguet e molti altri. Durante la serata andata in scena al Pala Alpitour di Torino l'allenatore, visibilmente emozionato, aveva ripercorso i suoi momenti più belli con la Juventus e aveva parlato anche del suo futuro, ribadendo la volontà di riposare: "Io in panchina in Serie A? Per il momento mi godo la famiglia, c’è la volontà di riposare. Nel percorso poi possono succedere tantissime cose ma ora mi godo questa atmosfera e quello che ci circonda".